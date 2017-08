Ingressos para amistoso entre Brasil e Estados Unidos estão esgotados

O evento acontece no Ginásio Poliesportivo do Amazonas – Mauro Neto/Sejel

Duas grandes potências do vôlei mundial masculino, Brasil e Estados Unidos, estarão em Manaus no dia 15 de agosto para protagonizar um amistoso que prepara para a Copa dos Campeões, um dos campeonatos mais importantes do calendário internacional, que será em setembro, no Japão. O evento acontece no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (Antiga Arena Amadeu Teixeira, na Loris Cordovil), a partir das 20h, e os ingressos estão esgotados.

A ação é uma realização da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em parceria com a Federação Amazonense de Voleibol (FAV) e recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Para a partida, as equipes desembarcam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Manaus, no mesmo dia e horário: segunda-feira, dia 14, às 00h15. Mais tarde, das 18h às 20h, o time canarinho realiza sua primeira preparação no Ginásio Poliesportivo do Amazonas, e o treino dos americanos ocorre das 20h às 22h.

Na terça-feira (15), o time brasileiro volta à quadra para treinar das 10h às 11h30, enquanto que os EUA utilizam o ginásio das 11h30 às 13h. Após o jogo, ambas as equipes seguem para o hotel e se despedem de Manaus a partir das 01h de quarta-feira, 16.

É previsto para estar em Manaus, por parte da seleção brasileira, os seguintes jogadores: Bruno Mossa (Bruninho, levantador), Eder Carbonera (Central), Wallace Souza (oposto), Lucas Lóh (Ponteiro), Tiago Brendle (Líbero), Murilo Radke (Levantador), Thales (Líbero), Lucas Saatkamp (meio de rede), Lucarelli (ponteiro), entre outros. Todos sob o comando do técnico Renan Dal Zotto.

Sessão de autógrafos

Antes mesmo das seleções entrarem em quadra, os fãs do time brasileiro poderão conferir de perto os gigantes do vôlei. Isso porque, alguns membros da seleção participam de uma sessão de autógrafos na segunda-feira, dia 14, a partir das 11h, no shopping Ponta Negra, / Piso L3. A ação deve durar uma hora e meia.

“Convidamos todos aqueles que gostam da seleção para participar da sessão de autógrafos, que é totalmente gratuita, e deve distribuir algumas camisas dos patrocinadores. Nossa sugestão, é que as pessoas possam chegar com um pouco de antecedência e usufruir deste momento que é tambem uma demonstração de carinho da equipe brasileira com o público amazonense que esgotou rapidamente os ingressos e promete fazer uma bonita festa no dia 15 de agosto”, disse o diretor de eventos da Sejel, André Galvão, ao frisar que a ação é aberta, independentemente de idade.

Ingressos

Os ingressos para a partida esgotaram em oito dias de venda, sendo que apenas quatro em ponto físico, quando iniciou no dia 25 de julho e finalizou no dia 28, no Ginásio Poliesportivo do Amazonas. Os bilhetes tambem foram oferecidos desde do dia 21 de julho via internet. Ao todo, 10 mil ingressos foram comercializados.

Programação

Segunda-feira, dia 14

Chegada em Manaus / 00h15 – Brasil e EUA

Sessão de Autógrafos / 11h – Brasil

Treino / 18h às 20h – Brasil

Treino / 20h às 22h – EUA

Terça-feira, dia 15

Treino / 10h às 11h30 – Brasil

Treino / 11h30 às 13h – EUA

Partida / 20h – Brasil x EUA

Quarta-feira, dia 16

Saída para o Aeroporto – 1h

Com informações da assessoria