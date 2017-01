Ingressos para a Superliga feminina de vôlei estão à venda

Os ingressos para a Superliga Feminina de Vôlei começaram a ser vendidos, na manhã desta segunda-feira (16), na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira (Loris Cordovil), e um dos nomes que ecoava em unanimidade como a grande expectativa para São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Rexona-Sesc (RJ), que acontece dia 3 de fevereiro, era o do ex-técnico da seleção brasileira, Bernardinho, que comanda o time carioca. A disputa carioca e paulista inicia às 19h30, na Arena Amadeu Teixeira.

Esse é o terceiro jogo do evento nacional que a capital amazonense irá receber. Em novembro de 2016 e janeiro de 2017, jogaram na cidade São Cristóvão e Dentil Praia Clube, bem como São Cristóvão e Nestlé, respectivamente, reunindo uma média de nove mil pessoas.

“Eu sei que já tiveram outros jogos da Superliga em Manaus e fiquei muito triste de não poder vir, mas este do Bernardinho não poderia perder. Sou muito fã dele, gosto do jeito dele, e fiquei muito triste quando ele saiu da seleção. Mas para ser bem sincera, tenho quase certeza que ele não vai conseguir ficar longe e vai voltar. Vou torcer muito por isso”, disse a primeira a garantir o passaporte para o jogo, Mônica Gonçalves, que desde muito nova é fã do esporte.

Outra que também garantiu ‘vaga’ no jogo com antecedência foi Sandriane Souto, 21 anos. A jovem ainda comprou ingresso para o tio, Agassis Souto. “O meu tio gosta muito de vôlei e acompanha direto a Superliga. Por isso, eu não poderia deixar de dar este presente para ele e, ainda por cima, vou poder ver o Bernadinho de perto. Quero logo que aconteça o jogo e vou me esforçar para chegar perto do Bernardinho”, disse a estudante, moradora do Japiim.

Ingressos

O ingresso para São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Rexona-Sesc (RJ) tem valor único de R$30 (arquibancada superior), R$50 (arquibancada inferior), R$100 (área vip). Os valores correspondem para os já beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e o público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

A venda no único ponto físico, na Arena Amadeu Teixeira, vai de 9h às 18h, em todos os dias da semana e aos sábados.

Com informações da assessoria