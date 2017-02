Ingressos do Bloco Cauxi Eletrizado já estão à venda

Os ingressos antecipados para o Bloco Cauxi Eletrizado já estão disponíveis por R$ 20, no quiosque “Os Barés”, do Manauara Shopping, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento será na segunda-feira gorda de carnaval, dia 27 de fevereiro, na sede do clube Associação dos Servidores do Inpa (Assinpa), com os shows da bateria da Mocidade Independente de Aparecida, Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus, além do DJ Tubarão.

No dia do bloco, os portões abrem às 16h e a entrada custará R$ 20 até 18h. A partir deste horário, o valor será de R$ 25.

O Bloco Cauxi Eletrizado tem no comando músicos das bandas Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus, que apresentam, no repertório, clássicos ‘Me segura se não eu caio’, ‘Frevo mulher’, ‘Haja amor’ e o Hino do Elefante de Olinda.

Para maiores informações a organização disponibilizou os seguintes números (92) 98210-2438, (92) 98242-3133 e (92) 98100-3399.

Com informações da assessoria