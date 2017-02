Infraero espera lucrar R$ 60 mi com quiosques

O aluguel de pontos comerciais no aeroporto internacional Eduardo Gomes deve render, aproximadamente, R$ 60 milhões até o fim deste ano. O preço da locação está a partir de R$ 4 mil e pode variar conforme o tamanho e a localização do espaço a ser utilizado. Diariamente, passam pelo aeroporto 6 mil pessoas.

Diferentes segmentos têm chance de se instalar no aeroporto e, assim, aumentar a margem de lucro e também atingir diferentes públicos. O local já possui quiosques de diferentes ramos, como o alimentício, confecções e até de imóveis, por exemplo.

De acordo com o superintendente do aeroporto internal de Manaus, Abibe Ferreira, a locação dos quiosques é uma oportunidade grande para negociar diferentes ideias. “É uma chance de potencializar os negócios de empresários da região. O mercado local é um universo de produtos e serviços, e a tendência é expandir e diversificar para melhorar ainda mais”, disse.

Abibe informou que os interessados em possuir um quiosque no aeroporto devem ir à área comercial da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e apresentar os projetos. “Empresários de todos os ramos já começaram a nos procurar, o que indica que tudo será um sucesso”, destacou o superintendente da Infraero.

Diferencial

Para o diretor comercial da Infraero, José Cassiano, instalar os quiosques no aeroporto de Manaus surgiu porque o mercado local está em frequente expansão.

“A capital amazonense já entrou na rota de muitos turistas há bastante tempo, o que influencia diretamente na grande geração de volume de negócios”, explicou.

Ainda conforme o dirigente da empresa aeroportuária, outros seis aeroportos serão apresentados ao mercado: Tabatinga (AM), Tefé (AM), Rio Branco/Plácido Castro (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Porto Velho/Governador Jorge Teixeira de Oliveira (RO) e Boa Vista/Atlas Brasil Cantanhede (RR).

Em todos eles há diferentes oportunidades para lojas e quiosques nos mais variados segmentos como o de alimentação, varejo, serviços e ações eventuais, além de espaços publicitários.

Alyne Araújo

EM TEMPO