Infraero desativa área do aeroporto ‘Eduardinho’ a partir desta terça

A Infraero vai transferir as operações do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes, para o Terminal 1 a partir desta terça-feira (1º). A medida pretende aproveitar melhor a estrutura do aeroporto, uma vez que as instalações do Terminal 1 têm totais condições de receber o movimento do Eduardinho, além de disponibilizar novas áreas para a exploração comercial.

Com a mudança, os passageiros e usuários passarão a utilizar uma estrutura maior, mais confortável e sem nenhum impacto na programação regular dos voos. “Será uma mudança para melhor para quem antes chegava ou partia de Manaus pelo Terminal 2, tanto para os passageiros e usuários como para os demais funcionários do Eduardinho”, explicou o superintendente do aeroporto de Manaus, Abibe Ferreira. As lojas, que hoje estão no Terminal 2, também poderão mudar de instalações. “A Infraero já está em diálogo com os lojistas para saber do interesse deles em mudar para o Terminal 1”, complementou o superintendente.

No terminal 1, os passageiros e usuários terão 89 lojas e 54 mil m² de área para embarque e desembarque. Já no terminal 2, esse espaço é de 5,7 mil m² e 5 lojas.

A queda na movimentação de passageiros foi o maior fator que levou a Infraero a reavaliar o uso das estruturas do Eduardinho, procurando torná-lo economicamente mais rentável. Em 2014, a movimentação do terminal 2 foi de 762 mil embarques e desembarques. Já em 2015, esse número caiu para 402 mil e em 2016 a queda foi maior ainda, com apenas 132 mil embarques e desembarques em um terminal de passageiros com capacidade para operar até 2 milhões de passageiros ao ano.

Nesse cenário, a Infraero se baseou nesses números para otimizar os custos do aeroporto de Manaus. O objetivo é garantir níveis de conforto e segurança dentro das normas vigentes, mas com um aproveitamento melhor da infraestrutura disponível. O terminal 1 tem condições de sobra para receber o movimento do Eduardinho, além de realizar economia de recursos públicos.

“Entendemos que os passageiros do terminal 2, que agora serão atendidos no terminal 1, contarão com maior conforto, segurança e opções comerciais. A aviação geral, que utiliza nossos pátios e os hangares, continua sendo muito bem vinda ao nosso aeroporto, uma vez que trata-se de um segmento importante na região amazônica, que conecta e atende localidades de difícil acesso, tornando-se este um serviço de considerável relevância para a população”, avalia Abibe.

Reaproveitamento do Eduardinho

Com as mudanças, a Infraero ficará com as instalações do Eduardinho vazias. Serão 5,7 mil m² que terão seu aproveitamento futuro estudado pela Infraero. A exemplo de outros aeroportos no Brasil, será feito um estudo comercial para definir a melhor forma de dar um novo destino ao terminal 2. Para isso, a empresa fará sondagens ao mercado antes de definir o melhor modelo a ser oferecido em licitação. Há casos de aeroportos que ampliaram seus segmentos de logística de carga ou que passaram a oferecer lojas como home-centers, por exemplo.

