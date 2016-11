Infrações no trânsito terão monitoramento 24h por dia; Detran-AM vai instalar 16 cabines de fiscalização

Por conta das constantes infrações de trânsito, como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, entre outras ações características da direção perigosa, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) pretende, já nos próximos dias, implantar 16 cabines de fiscalização para monitorar, 24h por dia, ruas e avenidas de intenso fluxo de veículos na capital.

Ao todo, serão mais de 200 agentes, entre fiscais e peritos do Detran-AM e policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (Batran-AM), empenhados em fiscalizar e adotar medidas cautelares contra condutores de veículos que estejam trafegando de forma irregular causando, assim, risco de morte para a sociedade.

O Detran informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que a ideia é implantar os módulos em pontos da capital que, antigamente, eram monitorados por fiscalização eletrônica, sistema conhecido por muitos como ‘corujinhas’, como, por exemplo, nas duas vias da Ponte Rio Negro, Zona Oeste e nas avenidas do Turismo e das Torres, além da barreira policial da BR-174, bairro Santa Etelvina, Zona Norte.

“Nesses locais adaptados vai ficar toda uma equipe de patrulha que, de início, poderão auxiliar, por exemplo, no registro de um acidente sem vítima de trânsito. Geralmente, quando acontece, a pessoa tem que procurar uma delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) e muitas vezes os servidores da unidade policial se recusam a registrar o fato. Com esses módulos de fiscalização, os agentes e peritos do Detran terão total autonomia para registrar a ocorrência”, destacou Leonel Feitoza, diretor-presidente do Detran-AM.

O primeiro local a ganhar uma base de fiscalização será a barreira policial da Ponte Rio Negro, que dá acesso à estrada Manuel Urbano (AM-070). Segundo o órgão, o local passará a ter uma base fixa, onde os agentes poderão desfrutar de um local próprio para emissão de laudos e registro de ocorrência, além de alojamento com refeitório e banheiro social.

De acordo com Leonel, o apoio com locais físicos para a realização de procedimentos administrativos facilitará a atuação do órgão em fiscalizar e coibir infrações consideradas graves. “Os agentes passarão a ter uma melhor comodidade para realizar os procedimentos como, por exemplo, exame de alcoolemia, teste do bafômetro, além da emissão de laudos periciais para vítimas de acidente, tanto para a situação do veículo, quanto informações preliminares sobre as vítimas dos acidentes”, explicou, destacando ainda que as fiscalizações são constantes em todas as zonas da cidade, mas ainda é muito comum ver condutores cometendo infrações.

“Entre os principais registros estão acidentes de trânsito com vítimas lesionadas que, na grande maioria dos casos, um dos envolvidos estava distraído com a atenção voltada para os celulares, seja utilizando a internet ou fazendo chamadas telefônicas”, exemplificou.

Quando questionado se o uso constante de películas insulfilm em carros interfere na identificação de condutores utilizando o celular ao mesmo tempo em que dirige, Feitoza é enfático em afirmar que o Detran não intensifica as fiscalizações no sentido de proibir o uso do insulfilm por conta de Manaus ser uma cidade muito quente.

“Estamos em uma região diferente das demais. Aqui é muito quente e a gente permite o uso de película por conta do sol, que tanto pode causar queimaduras em quem está dentro do veículo, quanto pode acarretar prejuízos ao ar-condicionado do carro. Mas as pessoas têm que ter bom senso e usar o que é permitido: 50% nas laterais e 75% na região frontal do veículo. Qualquer condutor pego fora do limite permito por lei, será multado e terá a película retirada”, frisou.

Para saber mais detalhes sobre a participação dos demais órgãos de fiscalização na capital e em rodovias na atuação em parceria com o Detran-AM, a equipe de reportagem tentou contato, por telefone, com o Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito em Manaus (Manaustrans) e com o Batran-AM, mas as ligações não foram atendidas.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO