Inflação dos aluguéis sobe 10,66% em 12 meses, diz FGV

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguel, acumulou em setembro deste ano uma inflação de 10,66% no período de 12 meses. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), essa é a taxa acumulada mais baixa desde abril deste ano (10,63%). Em agosto, o IGP-M havia acumulado inflação de 11,49%.

Avaliando-se apenas o mês de setembro de 2016, a taxa ficou em 0,2%, acima do 0,15% de agosto deste ano, mas abaixo do 0,95% de setembro do ano passado.

Influência tem peso

A alta da taxa entre agosto e setembro foi influenciada pelos preços no atacado e pela construção civil. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que analisa o atacado, subiu de 0,04% em agosto para 0,18% em setembro. O Índice Nacional de Custo da Construção cresceu de 0,26% para 0,37% no período.

E o Índice de Preços ao Consumidor, que analisa o varejo, recuou no período, ao cair de 0,4% em agosto para 0,16% em setembro.

Por Agência Brasil