Infância é a melhor fase para aprender idiomas

No mundo globalizado, cada vez mais é exigido que as pessoas falem um idioma além da língua materna. Também sabemos que muitos conseguem aprender a falar inglês, alemão, francês com certa facilidade, mas não é o caso da maioria das pessoas. Para uma criança que está em fase de desenvolvimento, os pais podem ser peças fundamentais para esse processo. Um exemplo é incentivar os pequenos desde os primeiros meses de vida a conhecer um outro idioma. Isso pode fazer com que eles, quando adolescentes, possam aprender de maneira rápida outra língua.

Com o passar do tempo, depois da infância, o cérebro se compromete com a língua materna, segundo o neurocientista e professor da Escola Europeia em Neurociência Antônio Dias. Ele afirma que se uma criança aprende um ou mais idiomas durante a fase de 4 a 6 anos de idade, ela terá facilidade em falar fluentemente depois. “O cérebro já descobriu que existem outras possibilidades de estruturar frases. O órgão da criança é maleável e adaptável, ou, como chamamos em neurociências, neuroplástico. Apesar dessa janela de oportunidade dos 4 aos 6 anos, o período mais propício e rápido para aprender algo, no caso, línguas, é ampla e vai até a puberdade quando o indivíduo possui de 12 a 14 anos de idade” explicou Dias.

Ele ainda afirma a possibilidade de crianças aprenderem diferentes idiomas ao mesmo tempo. “Quando o Hipocampo está devidamente maduro, a criança pode aprender diferentes línguas de maneira uniforme e linear. Se for exposta a três idiomas, as relações semânticas e sintáticas de todas estarão integradas, e ela terá facilidade de usar as três ao mesmo tempo, durante a sua vida”, informou o neurocientista.

A empresária Rebeca Rocha, 25, vive uma situação como essa em sua casa. Ela é fluente em espanhol e mãe de Fernando Simões, de 2 anos e 5 meses. Rebeca conta que apesar de seu filho ser brasileiro, ele aprendeu primeiro o espanhol. “A babá dele, Yalille Mendoza, é colombiana, nos ouvia falando em outro idioma. Percebi que ele havia começado a falar em espanhol e continuei incentivando, com brinquedos, músicas, desenhos animados, hoje ele fala português também”, comentou a empresária.

A psicóloga e linguista, Penélope Hatcher, explica que através do sistema auditivo é mais fácil aprender uma nova língua. “O ser humano tem a necessidade de socializar. Um bebê demora em média 18 meses para começar a falar, mas durante esse período, ele ouviu muito. Os pais conversando, a música tocando no rádio, a mãe falando com ele. Quando essa criança começa a falar, os adultos comemoram e incentivam. O cérebro já se mostrou capaz de aprender um idioma, por que não seria capaz de aprender um outro?” disse.

Ela ressaltou também a questão da necessidade para se aprender uma nova língua. “A pessoa precisa querer, dedicar-se, estar motivada. Não basta somente está interessada porque vai sair de férias no fim do ano para a Disney e não quer ‘pagar mico’, por exemplo. Deve haver uma vantagem para isso”, ressaltou.

A gestora de recursos humanos, Paloma Cavalcante, incentiva a filha Thayla Blair Cavalcante, 4, com brinquedos e jogos educativos. “Quando a Thayla tinha apenas um ano de vida, eu comecei a colocar desenhos animados em inglês para ela. Apresentei músicas, jogos e brinquedos educativos que poderiam influenciar de maneira positiva para ela aprender um novo idioma, agora que ela está aprendendo a ler, os livros também foram inseridos no cotidiano dela. Tudo eu procuro acompanhar”, relatou a mãe.

Bárbara Costa

EM TEMPO