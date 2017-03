Inês Brasil vem a Manaus e publica vídeo dançando em aldeia indígena

Em sua passagem por Manaus, como não poderia ser diferente, Inês Brasil causou na internet ao postar um vídeo em seu Instagram dançando em uma aldeia indígena do Amazonas.

De shortinho Jeans e salto alto, Inês Brasil dançou, cantou e demostrou carinho pelos indígenas.

“Amo vocês, índios é tudo, é nosso graças a Deus”, falou na gravação.

Na legenda do vídeo, que já tem mais 57.392 visualizações e 8,698 curtidas, Inês escreveu “Alô alô Manaus, cheguei!!e no caminho para Manaus, dei uma paradinha para dançar a dança do índio. Vão treinando que eu tô chegando! ehhhhhehhhehhh índio quer apito, se não der, o pau vai comer”.

Inês Brasil ficou famosa após seu vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil, publicado em 2013, ser exibido na internet. Desde então, o vídeo tornou-se um viral. Apesar de não ter participado do programa, Inês ficou conhecida mundialmente.

Em 2015, lançou seu primeiro álbum de estúdio, Make Love, que mescla composições próprias e regravações de clássicos da música popular brasileira. Em 2016 lançou seu novo hit, Undererê.

Ela veio a Manaus participar do evento ‘Baile do Close Certo’, que aconteceu nesse sábado (25) na Arena Pub, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade.

Além da irreverente Inês Brasil , o evento teve participação da Anitta Cover, DJ Mário Lima, DJ Ariana Paz, entre outros.

Mara Magalhães

EM TEMPO