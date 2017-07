Industriário que saiu ferido de assalto denuncia violência no Jorge Teixeira

Por sorte, o disparo, que atravessou a perna do industriário, atingiu apenas a musculatura – Daniel Landazuri

O industriário Everaldo Camelo da Silva, de 35 anos, foi baleado com um tiro na coxa direita após reagir a um assalto no momento em que saia de casa para ir ao trabalho na madrugada desta quarta-feira (26), na rua Carajuru, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a vítima, por volta das 4h30, um homem encapuzado, ainda não identificado, anunciou o assalto e fugiu sem levar nada.

“O homem saiu de trás do carro do vizinho e já veio pra cima pedindo a minha bolsa e o celular. Eu corri, ele deu o tiro e fugiu a pé. Foi quando eu pedi ajuda dos vizinhos, que me levaram para o hospital”, disse o industriário.

Everaldo foi levado para o pronto-socorro Platão Araújo. Ele recebeu alta por volta das 7h de hoje. “Graças a Deus não foi nada grave, a bala atravessou a minha coxa, mas só atingiu a musculatura”, contou a vítima.

O industriário desconfia que o suspeito mora perto de sua casa e reclama a dos constantes assaltos na comunidade.

“Suspeitamos que o suspeito seja aqui do bairro mesmo e que já estava monitorando o horário que eu saia de casa, por isso escondeu o rosto. Aqui anda muito perigoso, principalmente na madrugada. Recentemente um outro vizinho também foi assaltado quando ia para o trabalho. Esses bandidos aproveitam um horário que não fica policiamento nas ruas para roubar”, denunciou Everaldo.

Policiais militares da 30ª Cicom estiveram no local do crime, fizeram buscas, mas não encontraram o suspeito.

