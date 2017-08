Industriário morre em hospital após ser agredido no bairro Mutirão

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) – Arthur Castro

O industriário Michel Rodrigues de castro, de 36 anos, morreu, na noite dessa sábado (19), no Hospital Pronto- Socorro João Lúcio, após ser agredido no bairro Mutirão, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi agredido durante a madrugada de sábado (19) e deu entrada na unidade hospital por volta das 2h30, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme o registro do Instituto Médico Legal (IML), a vítima morreu devido a traumatismo cranio encefálico, causado pelas agressões. Moradores da área, onde aconteceu o crime, relataram que não ouviram barulho durante a madrugada de sábado. A polícia não tem mais detalhes sobre a ocorrência.

A família do industriário, que está sendo velado em uma casa no bairro Novo Aleixo, preferiu não comentar o caso.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o crime.

