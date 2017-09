Industriário fica preso em maquinário e sofre fraturas

Waldiney de Magalhães Ozório, de 38 anos, industriário, estava trabalhando em uma empresa de cimento, localizada na Estrada do Paredão,Vila Buriti, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, quando acabou rolando em uma esteira e ficou preso na máquina na tarde desta sexta-feira (1º).

O Corpo de Bombeiros do Amazonas foi acionado por volta das 15h30 e constatou que Wanderley havia atravessado uma esteira de rolamento de cimento. Os bombeiros informaram que o sensor da esteira acionou o maquinário, o funcionário acabou rolando nela e ficou retido.

Wanderley havia atravessado uma esteira de rolamento de cimento

Ainda segundo os bombeiros, não houve laceração de nenhum membro do corpo, no entanto, Wanderley teve fratura na perna esquerda e no braço direito.

A vítima foi retirada do maquinário pelos bombeiros e também pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após a remoção, Wanderley foi levado pela equipe de salvamento para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste da cidade.

