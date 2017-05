Industriário é preso após matar esposa e esfaquear a mãe durante briga

Após matar a esposa com sete facadas e esfaquear a própria mãe, o industriário Arnaldo Souza Viana, 31, foi preso, por volta das 12h desta quinta-feira (25), na rua Padre Jósimo, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste.

O acusado matou a esposa, a industriária Raquel Brito Batista, 30, na madrugada de hoje, depois de uma discussão. A mãe do acusado, identificada como Rosa de Souza Viana, tentou intervir na briga e acabou sendo esfaqueada no braço pelo filho. As vítimas foram socorridas e levadas ao Pronto-Socorro João Lúcio, mas Raquel não resistiu aos ferimentos e veio a óbito 30 minutos depois de dar entrada na unidade.

Conforme o tenente Bruno França da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ao perceber a presença dos policias, Arnaldo tentou fugir, foi agredido pelo pai dele e tentou se matar cravando uma tesoura no pescoço. O acusado recebeu voz de prisão e foi socorrido ao João Lúcio onde passa por cirurgia.

“Ele teve uma discussão com a esposa na madrugada por motivos ainda desconhecidos”, informou.

De acordo com a Polícia Civil, o caso causou revolta dos familiares, que o agrediram quando ele tentou esconder na residência dele.

Ao receber alta hospitalar, o acusado será levado ao 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve ser autuado por homicídio qualificado (feminicídio) e tentativa de homicídio.

Ana Sena

