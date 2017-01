Industriário é morto com 20 tiros em beco na Alvorada

O industriário, Márcio Batista Pacheco, 30 anos, foi morto com 20 tiros por volta das 21h30 da noite desta segunda-feira (23), na rua 11, beco Amazonas, Alvorada, Zona Centro-Oeste.

De acordo com policiais da 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), cinco homens armados chegaram ao local em um carro roubado e fizeram os disparos contra a vítima.

“Testemunhas conseguiram pegar as características do carro e nossa equipe constatou que o veículo era roubado. Conseguimos localizar a vítima do roubo, que relatou que havia sido roubada por volta das 19h em outro bairro,” informou um policial que preferiu não ter o nome divulgado.

Para preservar a vítima do roubo, os policiais preferiram não divulgar as características do veículo.

No momento do crime Márcio estava sentado na esquina do beco com um grupo de jovens que conseguiu fugir e não foi atingido pelos disparos.

Márcio, socorrido por parentes, chegou a ser levado ao SPA da alvorada, mas não resistiu. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Os familiares do industriário não quiseram comentar o caso.

O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

