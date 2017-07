Industriário é morto a tiros e a facadas no Ouro Verde

O industriário morrer a tiros e a facadas – Divulgação

O industriário Kledson Pimentel da Silva, de 33 anos, foi morto a tiros e a facadas, na manhã deste domingo (31), por volta das 8h30, em um beco, localizado na rua dos Biritis, comunidade Ouro Verde, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de uma moradora do local, que pediu para não ter o nome divulgado, Kledson já entrou no beco sangrando, em seguida, um homem, não identificado, veio atrás dele e efetuou os disparos. Após o crime, o assassino saiu do local caminhando normalmente.

Conforme outros moradores da área, apesar de Kledson trabalhar no Distrito, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Os moradores informaram ainda que a vítima já havia comentado que algo poderia acontecer com ele.

Familiares de Kledson estiveram no local, porém, preferiram não comentar sobre o assunto. Entretanto, chegaram a ameaçar as pessoas no beco. “Os familiares deles falaram que iriam voltar e matar todos do beco”, informou uma moradora.

Conforme a perícia, o industriário foi morto com três tiros e duas facadas. O caso foi registrado no 9º Distrito integrado de Polícia (DIP), mas será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

