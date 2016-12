Industriário é executado a tiros e tem terçado cravado na cabeça

O industriário Diego dos Santos Pinheiro, 25, foi executado a tiros e teve um terçado cravado na cabeça, na rua Frei Damião, comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara, Zona Leste, por volta das 19h de quarta-feira (14).

Segundo as investigações, Diego saiu da casa dele após receber a ligação de um amigo identificado como “Felipe”. Em seguida, foi abordado pelos suspeitos e morto.

À Polícia Civil, a mãe de Diego relatou que o filho saiu de casa para conversar com amigos e quando estava assistindo televisão, ouviu os disparos e uma movimentação. Ao sair de casa, ela já viu que o filho estava morto. Em depoimento, a mãe da vítima afirmou que o filho chegou na última segunda-feira (12) do interior do Estado e desconhece qualquer ameaças que ele vinha sofrendo.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ana Sena

Jornal AGORA