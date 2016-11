Industriário dizia ser funcionário da receita federal e é preso por aplicar golpes em Manaus

O industriário Aleson Batista Carneiro, 39, foi preso por estelionato. O homem foi apresentado na sede da Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste de Manaus, pelo delegado titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jeff David Mac Donald.

De acordo com a autoridade policial, Aleson fez mais de dez vítimas ao aplicar golpes na cidade oferecendo facilidades para a obtenção do benefício de aposentadoria. O infrator foi preso em flagrante pela equipe do 6º DIP na manhã de ontem (25), por volta das 11h, em um consultório médico localizado na rua João Valério, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da cidade.

“Ele dizia ser chefe do setor de emissão da GPS [Guia da Previdência Social – documento hábil para o recolhimento das contribuições sociais] e como tem uma boa habilidade com cálculos, demonstrava conhecimento acerca do assunto. Tudo começou quando ele conseguiu enganar um médico que atendia uma filha que ele tem, que apresenta problemas físicos”, explicou Mac Donald.

