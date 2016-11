Indústria terá índice para o lançamento de produtos

A partir da quinta-feira (1º), a indústria brasileira ganhará um novo índice para medir a intensão de novos produtos lançados no mercado. A metodologia do Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial, que será lançado todo primeiro dia útil de cada mês, com os dados do período imediatamente anterior, foi desenvolvida pela Associação Brasileira de Automação (GS1-Brasil), em parceria com a 4E Consultoria, a partir de dados de solicitação de códigos de barras pelas empresas da indústria nacional, para os seus novos produtos.

O novo índice terá série histórica desde 2002, segundo o economista Bruno Rezende, que é sócio da 4E Consultoria. Ele observou que, atualmente, os dados de produção da indústria brasileira, por meio das pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), saem com uma defasagem média de dois meses. “A ideia da GS1 Brasil é estar com um índice dentro do mês, livre de efeitos sazonais e conseguir ter uma ideia de fato de como está a produção industrial”, disse Rezende.

De acordo com ele, os dados serão processados em cima das informações de códigos de barras solicitados à GS1 por empresas das indústrias de transformação, bebidas, fumo, têxtil, vestuário, preparação de couro e artigos de couro para calçados, produtos de madeira, farmoquímicos e farmacêuticos.

O novo índice contará também com os números de códigos de barras solicitados por empresas de produção de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, além de fabricação de móveis.

Apesar da diferença de tempo para o índice do IBGE, pelos números preliminares da GS1, Rezende disse que as curvas de um para o outro são bem próximas. A única diferença está no que se refere à indústria do setor automotivo, porque os registros de códigos de barras estão nas peças e acessórios e não no produto final. Contudo, ele lembrou que o lançamento da associação será sempre próximo ao da Associação Nacional dos. Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Conforme o economista Juan Jensen, também sócio da consultoria, o resultado do Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial, que tem como base de dados de, aproximadamente, 58 mil associados da GS1 Brasil, ajudará de forma mais temporal nas previsões do Banco Central sobre as taxas de juros.

Para ele que ajudou a construir o índice, a rica base de dados da GS1 permitiu criá-lo com base histórica suficiente para ser incorporada aos modelos de projeção de atividade industrial. “Tenho certeza que em pouco tempo este índice será referência no mercado, sobretudo por estar disponível assim que o mês é encerrado”, comentou.

A gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da GS1 Brasil, Marina Pereira, explicou que a associação que é uma entidade multissetorial, sem fins lucrativos, é responsável pelo padrão global de identificação de produtos e serviços (códigos de barras e EPC/RFID) e comunicação (EDI e GDSN) na cadeia de suprimentos.

Segundo ela, com a criação do índice, a entidade busca auxiliar a sociedade, o empresariado nacional e o governo sobre as perspectivas da indústria. “Esse índice tem elevada correlação com a produção industrial, apesar de não estar diretamente relacionado a ela”, explicou.

Emerson Quaresma

Jornal EM TEMPO