Indústria espera que PIB cresça 0,5% em 2017, metade do previsto pelo governo

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou nesta terça (13) que espera que o país cresça somente 0,5% em 2017, a metade do esperado pelo governo, que projeta uma alta de 1%, e mais pessimista até que a média dos analistas do mercado financeiro, que preveem uma alta de 0,7%, segundo boletim do Banco Central.

De acordo com documento divulgado pela entidade, a expectativa é que a economia brasileira se recupere somente no segundo semestre do ano que vem, e não no início do ano, como espera a equipe econômica.

A CNI espera que a indústria tenha uma expansão de 1,3%, e que os investimentos cresçam 2,3%, em meio a um cenário de desemprego e de baixo consumo.

“A CNI lembra que a alta ociosidade do parque industrial e as dificuldades financeiras das famílias e das empresas adiarão a retomada do crescimento para o segundo semestre”, diz o texto da entidade.

Maeli Prado

FolhaPress