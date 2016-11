Indústria do AM tem alta de 0,5% de agosto para setembro, mas em relação a 2015 registrou queda de -10,9%

Acompanhando o cenário nacional, a produção industrial do Amazonas registrou leve alta de 0,5% na passagem de agosto para setembro, quando outros oito dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também tiveram resultados positivos.

Já no comparativo com setembro de 2015, a indústria do Estado registrou queda de produção na ordem de -10,9%, e a nacional de 4,8%, com 12 dos 14 locais tendo apresentado produção menor.

No acumulado de janeiro a setembro deste ano, as perdas na indústria do Amazonas são de -13,7% e nos últimos 12 meses -16,4%.

Em termos de Brasil, o Espírito Santo, que liderou os ganhos na variação mensal, com aumento de 9%, liderou também as perdas na comparação de bases anuais, caindo 19,7% em setembro contra setembro de 2015.

A queda também foi motivada pela indústria extrativa que, embora tenha tido melhora na passagem de agosto para setembro, trabalha em níveis mais baixos do que o verificado um ano antes.

Outros locais que tiveram crescimento acima da média nacional na variação mensal (0,5%) foram Minas Gerais (2%), São Paulo (1,6%), Rio Grande do Sul (0,7%) e região Nordeste (0,6%). Completam a lista de locais com alta na produção o Pará (0,5%), Rio de Janeiro (0,5%) e Pernambuco (0,2%).

Dois estados mantiveram em setembro o mesmo nível de produção do mês anterior: Paraná e Santa Catarina. Três estados tiveram queda: Goiás (-3,3%), Ceará (-1,9%) e Bahia (-1,6%).

