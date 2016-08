Indústria de TVs do PIM está confiante na recuperação de mercado

Com os gastos dos consumidores em tecnologia ainda em recuperação, a indústria de TVs do Polo Industrial de Manaus (PIM) já olha o momento com bastante otimismo, o que levou as fábricas a aquecerem a produção, de olho no segundo semestre. A grande aposta das principais empresas do polo incentivado está na linha premium, com modelos de alta tecnologia em som e imagem.

A gerente-geral de marketing da LG Electronics do Brasil, Bárbara Toscano, afirma que para setembro chegará ao mercado brasileiro a produção de TVs da nova linha Oled 4k, produzidas na planta de Manaus, que foi apresentada à imprensa nacional no último dia 23 de agosto, em São Paulo. “Estamos vivendo um momento bem otimista. Tivemos um ano de 2015 bem complicado. E foi necessário repensar as estratégias para focar num modelo de negócio que pudesse estar pronto para essa retomada que está acontecendo agora”, avalia.

Toscano diz que a multinacional sul-coreana sentiu que o mercado já começa a reagir e dentro da expectativa de Olimpíadas foi dentro do esperado, uma vez que não se tem um aquecimento nas vendas, como acontece tradicionalmente durante os anos de Copa do Mundo.

“Além disso, levamos em consideração que a Olimpíada foi dentro do Brasil. E ainda assim foi um consumo bem elevado. Antes da Olimpíada a LG apresentou seu portfólio com a Smart TV, a Ultra HD, a Super Ultra HD e agora a empresa vem, no segundo semestre, com o lançamento da nova linha da Oled, que de forma premium vem complementar todo esse portfólio”, explica a gerente geral de marketing.

Para ela, já é possível perceber um movimento de mercado aquecido em função das expectativas sobre o movimento gerado pela Black Friday, em novembro, e do Natal, em dezembro. “A LG espera um ano de 2017 bem positivo. Não tiramos o pé. Investimentos em Oled e em outras categorias e vamos ajudar esse mercado a se levantar novamente. E estamos preparados para aproveitar esse momento do mercado para se consolidar e aproveitar a Black Friday e o Natal com bons produtos no mercado”, salienta.

Por conta da sua política corporativa, o gerente de produto da divisão de TV da Samsung Brasil, João Rezende, informa que a Samsung não abre números internos de produção em Manaus. Ele afirma, contudo, que a empresa sul-coreana aposta no mercado brasileiro, investindo fortemente na produção local dos seus aparelhos.

Nesse rumo, Rezende afirma que a empresa está muito otimista em relação aos resultados da Samsung para o segmento de TVs. “A Samsung está há trinta anos no Brasil. Entendemos, de fato, as necessidades dos consumidores e eles reconhecem o comprometimento da empresa com o país. Todo esse cuidado tem feito com que a Samsung seja vista como sinônimo de TVs no Brasil”, aponta.

Ponto quântico

Rezende diz que, para o novo momento, uma das apostas da companhia, que é líder global no mercado de televisores há 10 anos, é a nova linha de TVs SUHD, com display de ponto quântico e tecnologia HDR 1000, a tela mais avançada da Samsung. Ele explica que os pontos quânticos são responsáveis por formar todas as cores que assistimos a partir da combinação das três cores básicas: vermelho, verde e azul. “O consumidor pode aproveitar toda qualidade de imagem dos divisores conteúdos em 4K que já existem e também os novos que estão já surgindo já no formato 4K HDR”, diz.

Por Emerson Quaresma