Indústria cai 5,5% no 3º tri, e retomada fica mais distante

O mau desempenho da produção industrial no terceiro trimestre deste ano mostrou que a recuperação da economia ainda deve tardar a acontecer, afirmam economistas ouvidos pela reportagem.

Segundo divulgou nesta terça-feira (1º) o IBGE, a produção industrial recuou 5,5% no terceiro trimestre deste ano ante igual período de 2015.

O resultado é reflexo de quedas na produção nos meses de julho (-0,1%) e agosto (-3,5%) e de ligeira alta em setembro, de 0,5%.

A alta de setembro não significa início do processo de retomada do setor, afirmou o economista-chefe do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Rafael Cagnin.

A indústria chegou a ter, entre março (1,4%) e junho (1,6%), resultados positivos na comparação mensal.

“Essa melhora foi principalmente impulsionada pelo câmbio desvalorizado, que ajudava nas exportações e tornava nossos produtos mais competitivos em relação a importados. Com a volta do câmbio a um patamar de R$ 3,25, a vantagem competitiva perde força”, diz Cagnin.

Para o gerente-executivo de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, o dado de setembro não recuperou perdas e não “se caracteriza por situação consistente de retomada da atividade, frustrando um pouco as expectativa de que teríamos uma retomada neste fim de ano”.

A produção de setembro teve queda de 4,8% ante igual período do ano passado.

No acumulado de 2016, o recuo é de 7,8%. Em 12 meses, a queda é de 8,8%.

Analistas afirmam que o desempenho da indústria deve ter impacto no PIB do terceiro trimestre.

O economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, previa recuo do PIB de 0,1% no terceiro trimestre ante o trimestre anterior.

A projeção foi reajustada para queda de 0,9%. No ano, o recuo, que era de 3,1%, passou a 3,5%.

“O terceiro trimestre fecha com a indústria sendo o carro-chefe do resultado negativo do PIB que será visto na próxima divulgação”, disse.

O Bradesco não chegou a mudar suas projeções para o terceiro trimestre, mas registrou em relatório que preocupa a queda de 5,1% na produção de bens de capital -máquinas e equipamentos.

O indicador é um termômetro do investimento na produção e deve afetar a chamada formação bruta de capital fixo, que é a parte do PIB que registra os investimento.

Com base no resultado ruim, o professor de economia do Insper Otto Nogami reviu a projeção do PIB para 2017, de alta 1,1% no ano para crescimento zero.

A mesma avaliação tem o economista-chefe do banco Fator, José Francisco Lima Gonçalves.

