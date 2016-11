Indo na contramão da redução anunciada pela Petrobras, donos de postos elevam preço da gasolina em Manaus

Os motoristas de Manaus foram surpreendidos nesta quarta-feira (9) com o aumento do preço do litro da gasolina cobrado diretamente na bomba de postos de combustíveis da capital. A medida, adotada por empresários na capital, contraria a decisão da Petrobras que, recentemente, anunciou redução de 6,3% no litro da gasolina e 13,1% no litro do diesel para valores pagos diretamente nas refinarias.

Em menos de um mês, a estatal divulgou duas reduções, tanto no preço da gasolina, quanto no diesel. No valor da gasolina, a primeira redução, publicada no dia 14 de outubro deste ano, determinava diminuição de 3,2%. Já a segunda, publicada nesta terça-feira (8), aponta queda de mais 3,1%. O litro do diesel sofreu alterações de 2,7% e 10,4% nas respectivas datas.

Apesar da queda nos valores, o que se viu na prática foi outra realidade. Em um dos postos de gasolina da bandeira BR, que opera as atividades na avenida do Turismo, antes do dia 14 do mês passado, o valor do litro da gasolina era de R$ 3,85, após a primeira redução anuncia pela estatal, o valor caiu para R$ 3,29, o que totaliza uma redução de R$ 0,56. Ontem, com a divulgação da nova redução, os manauaras esperavam que o valor caísse, em pelo menos, R$ 0,11, mas foram surpreendidos com os valores nos painéis de divulgação, que apontavam o valor anterior, de R$ 3,85.

Indignados e classificando a atuação dos empresários como um verdadeiro descaso, alguns motoristas relataram ao Portal EM TEMPO que ficaram surpresos com o aumento. Os consumidores acreditam que deveria haver bom senso entre os proprietários de postos de gasolina.

De acordo com o gerente comercial de um balneário da capital, Jonilson Souza, 35, o preço pesa no bolso do consumidor. “Acho isso uma palhaçada. Utilizo este serviço todos os dias e gasto em média, diariamente, R$ 40. O preço poderia chegar mais barato para nós, consumidores, mas os nossos governantes não tomam nenhuma decisão para trazer esse benefício para a sociedade. Se ficasse em até R$ 3,40 estava bom, mas o Brasil é um país de impunidade”, falou o Jonilson, ressaltando que pesquisou os valores em três postos de diferentes franquias.

O despachante naval, Francisco Alves, 40, revelou que não está mais compreendendo o que está acontecendo no país. “Nas primeiras horas o preço estava um, duas horas depois estava outro. Falaram hoje que a gasolina ia reduzir, mas até agora estou esperando isso acontecer. Acredito que o congresso tem que reunir com os seus representantes e cobrar celeridade. Tenho um gasto mensal de R$ 900 só com gasolina. Quando o preço do litro estava R$ 3,39 eu gastava apenas R$ 20 por dia. Mas agora vou ter que voltar a gastar mais R$ 30 reais diariamente”, contou.

Juracy Nunes, gerente do posto BR da avenida São Jorge, informou à equipe de reportagem do Portal EM TEMPO que a redução, diretamente no valor do litro da gasolina nas refinarias, não implica que o proprietário do posto faça reajustes integral nas bombas.

Luiz Felipe, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcool e Gás Natural do Estado do Amazonas (Sindicam), justificou que o impacto dessas reduções no bolso do consumidor dependerá das estratégias de cada posto. “O mercado é livre. Existe o custo com o frete, impostos e o proprietário do posto de gasolina é o elo mais fraco dessa cadeia. Não é possível saber o percentual que as distribuidoras vão repassar para os postos. Nós temos que aguardar, mas antes de mais nada eu gostaria de reafirmar que o mercado é livre”, explicou.

Petrobras

Em relação aos ajustes, a Petrobras informou que na primeira ocasião, a decisão foi um reflexo da nova política de preços aprovada pela empresa. Já no segundo aumento, a empresa justificou que o reajuste reflete “à combinação de queda no preço do petróleo e derivados entre o dia 14 de outubro e 8 de novembro, que chega a 12,1% e a redução da participação da companhia nas vendas do mercado interno”.

