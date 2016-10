Índios do Amazonas realizam protesto por melhores condições de saúde indígena

Mais de 700 indígenas de diversas etnias do Amazonas realizam protesto nesta quarta-feira (26) em algumas das principais vias da cidade. Os índios reivindicam a revogação de portarias publicadas na última semana pelo Ministério da Saúde.

O protesto iniciou por volta de 10h em frente à sede da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), bairro Presidente Vargas, Zona Sul, de onde os manifestantes seguiram, de forma pacífica, pela avenida Constantino Nery, rua Pará e avenida Djalma Batista. Na Djalma Batista, os indígenas se concentraram em frente ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas.

De acordo com Ronaldo Barros, conhecido como ‘Maraguá’, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena de Manaus, os manifestantes pedem a anulação da portaria de nº 1907, publicada no último dia 17 pelo Ministério da Saúde. Para ele, a decisão fere a autonomia de profissionais da saúde que trabalham em distritos de saúde indígena na capital e em comunidades do interior do Estado.

“Essa decisão do ministério tirou totalmente a autonomia administrativo e financeira dos profissionais que atuam para garantir a melhor qualidade de vida dos índios. Hoje, se os membros de etnias precisarem ser removidos de unidades básicas de saúde, em comunidade indígenas, para hospital na capital isso não será feito de imediato, visto que é preciso do aval do Ministério da Saúde. Com isso devemos encaminhar o pedido para Brasília (DF) e acabamos perdendo tempo, tendo em vista que alguns pacientes dependem, primordialmente, de atendimento médico de urgência”, destacou.

Conforme Ronaldo, em todo o Amazonas existem sete unidades distritais de saúde indígena e comunidades, como as do Médio e Alto Solimões por exemplo, onde se concentram muitos pacientes indígenas que precisam de cuidados médicos e que necessitam ser transferidos para Manaus para passarem por exames especializados.

“São mais de 20 municípios em todo o Estado. Em cada município sempre tem um indígena precisando de recursos médicos de alta tecnologia para diagnosticar a doença. Estamos lutando por um direito de sobrevivência para integrantes de etnias, como os índios da tribo Tukano, Ticuna, Sataré Mawá, Munduruku, entre outras tribos que tiveram e têm grande importante na formação cultural do Amazonas”, concluiu o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena de Manaus fazendo um apelo para que as autoridades competentes abracem os índios e lutem por melhores condições de vida para todos eles.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO