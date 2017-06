Indígenas venezuelanos realizam ritual de purificação em inauguração de abrigo

Os imigrantes indígenas venezuelanos da etnia Warao realizaram, nesta quinta-feira (1º), um ritual de purificação chamado Hojokitane. Nesta tarde, cerca de 260 chegam ao prédio onde vai funcionar o Serviço de Acolhimento Institucional de Adultos e Famílias, na Alameda Cosme Ferreira, s/nº bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

O ritual foi realizado por um grupo de Waraos que estava acampado no entorno do Terminal Rodoviário de Manaus e foi comandado por três pajés, segundo a assessora técnica da Fundação Estadual do Índio Yauwara Maruana. A celebração teve o objetivo de purificar e pedir bênçãos e saúde ao local, que tem capacidade de abrigar 300 pessoas.

Por volta das 16h, um ônibus com cerca de 45 pessoas chegou trazendo algumas famílias. Um caminhão baú trouxe os pertences dos imigrantes. Até o final da tarde de hoje está prevista a chegada de mais dois ônibus trazendo os outros indígenas.

A secretária da Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Graça Prola, informou que uma ação conjunta com outras secretarias vai atender os venezuelanos, em relação a documentação, prestação de serviços de saúde e alimentação.

“Esse é o início de uma nova etapa do processo que começou em dezembro, com toda a assistência e acolhimento de acordo com as demandas emergenciais e política social de assistência”.

Ainda de acordo com a secretária, em Manaus já chegaram 484 Waraos. Sendo que 264 vão ficar instalados no Coroado e mais de 200 estão abrigados em cinco casas no Centro da capital amazonense.

Bruna Chagas

EM TEMPO