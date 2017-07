Índice de inadimplência reduz para 4,1% no AM

Quitar dívidas é uma das prioridades entre os amazonenses – Marcio Melo

O número de pessoas inadimplentes no Amazonas caiu no último mês de junho e chegou a 4,1%. Apesar de ainda ser considerado alto, o percentual é menor do que o apresentado no mês anterior (maio), quando o índice fechou em 4,5%.

Os dados foram divulgados ontem (19) pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus). Atualmente, no Amazonas, há 375 mil pessoas com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) negativado, segundo a entidade.

Conforme o presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, a mesma queda deve ser registrada assim que os números de julho forem contabilizados. A expectativa é que a taxa de inadimplência siga registrando reduções nos próximos meses.

“Esse número vem diminuindo desde o início do ano. Resultado de que houve uma paralisação nas demissões e a economia parece estabilizada”, avaliou.

A CDL-Manaus aponta também que outro fator que contribuiu para a diminuição da taxa de inadimplência, no Amazonas, tem a ver com a liberação do saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

De acordo com a Caixa Econômica, quase 272 mil trabalhadores sacaram os recursos disponíveis nas contas inativas no Estado até a segunda quinzena de julho. O valor injetado na economia chegou a R$ 354,2 milhões.

Assayag acredita que a maior parte desses consumidores sacou esses recursos para quitar dívidas. “Outra boa notícia é que o governo federal já está efetuando o pagamento referente ao Imposto de Renda, que também é usado no comércio”, disse.

Dívidas

Liberação do FGTS inativo e restituição do IR fizeram economia estabilizar

O fotógrafo Alexandre Fonseca, 44, recebeu mensagens informando que tinha um valor disponível para saque. Em janeiro, pediu informação na Caixa e descobriu que tinha mais dois valores para sacar.

No total, os valores somaram quase R$ 8 mil de três empregos antigos. O maior deles era de mais de R$ 6 mil, que já podia sacar desde o ano passado, antes mesmo da liberação das contas inativas, porque o mesmo havia solicitado há 3 anos.

Com o dinheiro “na mão”, Fonseca quitou dívidas do cartão de crédito e de empréstimo bancário. “Ainda não estou totalmente adimplente porque possuo uma dívida bancária maior que ainda não foi possível pagar. Porém, as outras menores foram possíveis de eliminar. Não estava esperando, foi um dinheiro que cai do céu”, revelou.

Joandres Xavier

EM TEMPO

