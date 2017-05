Índice de inadimplência cai entre as mulheres na Região Norte

Pesquisa especializada em análise de crédito, divulgada recentemente pela MultiCrédito, mostrou que as mulheres na Região Norte tiveram um controle maior das finanças no último mês de março (a de abril ainda não foi publicada). Elas conseguiram reduzir a inadimplência, por exemplo, com o pagamento em cheque, em 77,1% durante o mês, período em que os homens aumentaram essa inadimplência em 48%.

De acordo com o economista André Cardoso, que é especialista em gestão empresarial e de projetos, a queda da participação feminina no índice de inadimplência foi influenciada pelo aumento da inserção das mulheres no mercado de trabalho.

Segundo ele, o cenário social e cultural do país trouxerem transformações que favoreceram a inserção da mulher, no mercado de trabalho, adaptação essa que gerou a transformação no próprio pensamento sociocultural do gênero feminino ao aceitar que passou a pertencer a uma classe de trabalhadoras independentes e não mais como donas de casa.

Cardoso explicou ainda que o fato de as mulheres serem bem mais organizadas que os homens em assuntos como cuidar da casa, educar os filhos e trabalhar fora, de forma disciplinada, elas acabam levando essa metodologia para o trabalho e os aprendizados na profissão acabam sendo levados para o cotidiano delas. “Elas levam o aprendizado para o lado financeiro devido as mulheres estarem avançando mais no mercado de trabalho brasileiro”, disse o economista.

Segundo o economista, a questão de as mulheres estarem com maior controle nas finanças, reafirma que o gênero feminino está mais inserido e qualificado para o mercado do trabalho. Ele explicou que as mulheres estão se profissionalizando e se preparando melhor, o que significa que elas estão gastando menos e cuidando melhor das finanças.

Conhecimentos

Cardoso explicou ainda que, antigamente, as mulheres não tinham cargo de chefia, que recebiam mais assistência com treinamentos e disponibilidade. Porém, hoje, segundo ele, elas não precisam mais estar no cargo de chefia para receber essas especializações.

O economista destacou também que as mulheres estão absorvendo os conhecimentos e estão os usando para equilibrar suas contas.

“Um grande reflexo cultural é observamos que, hoje existe mais mulheres ocupando o cargo em diretorias e chefias do que antigamente”, disse Cardoso, ao ressaltar que essa realidade favorece o aumento da renda das mulheres e, por consequência, elas ampliam o poder de quitar suas contas em dia, evitando que fiquem endividadas, reduzindo assim a inadimplência.

