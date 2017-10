Indicado ao Grammy Latino, Tiago Iorc faz show em Manaus

Manaus terá uma nova apresentação de Tiago Iorc do artista brasileiro revelação, indicado recentemente ao Grammy Latino para concorrer em duas categorias da premiação e que fará turnê especial com Milton Nascimento ainda este ano. O cantor volta à capital amazonense para um show no dia 28 de outubro (sábado), a partir de 21h, no Centro de Convenções, do Studio 5 Shopping. Os bilhetes estão sendo vendidos pelo site www.aloingressos.com.br, nas bilheterias do Studio 5 e do Teatro Manauara (Manauara Shopping).

Tiago Iorc ganha fãs e notoriedade como cantor e compositor na música a cada dia que passa, tanto que alcançou indicação para concorrer ao Grammy Latino nas categorias “Melhor álbum de pop contemporâneo da língua portuguesa”, com o seu “Troco Likes – Ao Vivo: Um filme de Tiago Iorc” e ao prêmio de “Melhor canção em língua portuguesa”, com a canção “Trevo (Tu)”, composta em parceria com Ana Caetano e interpretada pela dupla Anavitoria.

Leia também: De Whindersson a Safadão: confira a agenda de shows no mês de outubro em Manaus

Iorc gravou uma canção inédita “Mais bonito não há”, com a ilustre parceria de Milton Nascimento e que renderá ainda uma turnê de seis shows pelo Brasil entre os próximos meses de novembro e dezembro. Ele gravou ainda com Sandy e com suas afilhadas da dupla Anavitoria, por exemplo.

A fama e os trabalhos não param por aí. Tiago Iorc já é figura tida como fixa na Globo e emplacou trilhas sonoras em novelas como em Malhação com “Nothing but a Song”, em Sete Vidas, com a canção “What a Wonderful World” e em “Duas Caras” a canção “Scared”, em Flor do Caribe emplacou “Its a Fluke”, e em Geração Brasil, com uma versão de “Proibida pra mim”. Já em A vida da gente interpretou a balada romântica “Gave Me a Name”. Em Viver a Vida foi a vez de “My Girl”, e em A Favorita, “Blame”. Em Sol Nascente apresentou a canção “Coisa linda”. Recentemente na minissérie como “Os dias eram assim”, emplacou a música “Tempo Perdido”, de Legião Urbana.

Em 2016, Tiago teve 4 músicas entre as mais tocadas nos rádios de todo país: “Amei te ver” (que ganhou clipe com Bruna Marquezine), “Me Espera” (parceria com Sandy), “Coisa Linda” e “Chega pra cá”.

Serviço:

O quê: Show de Tiago Iorc;

Quando: 28 de outubro, às 21h;

Horário do show: 21h;

Local: Centro de Convenções do Studio 5 Shopping;

Valores 1º lote: Pista Premium – R$ 120,00 (meia) / Pista – R$ 60,00 (meia) / Camarote – R$ 100,00 (meia);

Vendas: www.aloingressos.com.br e na bilheteria do Teatro Manauara (Piso Buriti, do Manauara Shopping – Av. Mario Ypiranga Monteiro, 1300 – Adrianópolis) e bilheteria do Studio 5 Shopping (Av. Rodrigo Otávio, 3555 – Distrito Industrial);

Informações: (92) 3342 8030.

Leia mais:

Manaus fica encoberta por fumaça durante a tarde desta quinta-feita

As faces de Maria: como a fé na mãe de Jesus transcende culturas e gerações

Garantido e Caprichoso realizam eventos especiais para o dia das crianças