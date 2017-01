Indicações de negros ao Oscar ajuda a combater estereótipos, dizem pesquisadores

Em contraste à cerimônia de 2016, que foi marcada pela ausência de negros na premiação, o número recorde de artistas negros concorrendo ao Oscar 2017 surpreendeu o público, a indústria e os estudiosos do tema. Especialistas ouvidos pela Agência Brasil acreditam que o constrangimento causado por campanhas antirracismo nas indicações do ano passado e o contexto político atual nos Estados Unidos podem ter influenciado a decisão dos mais de 6 mil jurados do prêmio.

Apesar da mudança não significar que a indústria cinematográfica tenho aberto de vez as portas de Hollywood a profissionais não-brancos, os analistas avaliam que é uma oportunidade de divulgar artistas e filmes feitos do ponto de vista dos afro-americanos. “Esse ano, particularmente, foi mais interessante porque não ficou só na representação (indicação de atrizes/atores), ampliou-se para outras áreas, para produtor, diretor, edição”, destacou o antropólogo Athayde Motta, que estuda o tema.

Um ano depois da campanha que denunciou a ausência de afro-americanos no Oscar e fez barulho com a hashtag #OscarSoWhite, o que levou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a diversificar o júri, pela primeira vez, seis negros foram indicados aos prêmios principais, de melhor ator e atriz. Barry Jenkins ainda concorre na categoria de melhor direção pelo longa Moonlight: sob a luz do luar.

São pelo menos 18 negros indicados ao Oscar 2017 em várias categorias. O recorde anterior havia sido sete, em 2009, segundo Motta. “Essa sempre foi uma reclamação da comunidade artística afro-americana, é impossível ficar esperando pelo convite para o papel que vai te dar o Oscar. Cinema é pensar diálogos, a produção, a fotografia se você não tiver pessoas negras atuando nessas áreas, fica muito difícil”, completou ele, que fez mestrado na Universidade do Texas e morou dez anos nos Estados Unidos (EUA), onde estudou o racismo.

Contexto político

Além dos protestos após a falta de negros nas indicações de 2016, o contexto político dos EUA também influencia o novo cenário, na avaliação do professor. Entre os fatos estão a eleição do presidente Republicano Donald Trump, que substituiu o primeiro presidente negro dos EUA, Barack Obama, e a repercussão de movimentos como o Black Lives Matter, que denuncia a violência policial.

Para ele, a sensibilidade dos jurados e o contexto do país, no entanto, não seriam suficientes se não houvesse grandes performances de negros em 2016. Concorrendo em três categorias (melhor filme, roteiro adaptado e atriz coadjuvante), um dos destaques é Estrelas Além do Tempo, um filme de grande sucesso nos EUA que desbancou a bilheteria de Star Wars. Contando a história de mulheres negras fundamentais ao programa espacial daquele país, o filme colocou Octavia Spencer, atriz que ficou conhecida pelo filme História Cruzadas, na lista de indicações pela primeira vez.

Isabela Vieira

Agência Brasil