Indicação ao governo para modificar Unati

Os deputados estaduais Belarmino Lins (Pros) e David Almeida (PSD) apresentaram esta semana ao governador do Estado, José Melo (Pros), duas indicações em que pleiteiam a transformação da Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati) numa fundação e a criação, no âmbito governamental, do programa Carteira Nacional de Habilitação Popular.

Autor da proposta para transformar a Unati numa fundação, Belarmino Lins defende a ideia e afirma que a intenção é que a instituição seja de direito público, com autonomia administrativa, financeira, pedagógica, disciplinar e de gestão com sede e foro na capital do Estado. O objetivo é justificar a implantação das atividades de pesquisa e extensão, oferecendo cursos de graduação nas diversas áreas, produzindo conhecimento com vistas à promoção do envelhecimento humano.

Belarmino acrescenta ainda que a proposta pretende fazer com que essa entidade melhore o seu funcionamento e aumente a sua arrecadação, aproveitando a flexibilidade que a legislação das fundações oferece. Para o parlamentar, transformar a entidade em Funati significa conferir-lhe prosperidade e condições para que ela possa cuidar melhor das pessoas com mais de 60 anos de idade.

“De forma que a Unati, transformada em fundação, poderá obter mais recursos das mais variadas fontes para a sua manutenção, para o seu desenvolvimento e sua ampliação. Por isso, entendo que o nosso pleito ao governador José Melo, com a grande sensibilidade social que possui, pode alcançar os efeitos e os benefícios que buscamos para as pessoas da terceira idade por meio da Funati. A fundação não trará nenhum prejuízo, mas só benefícios a todos os nossos irmãos da melhor idade”, defendeu o parlamentar.

A outra indicação, de autoria de David Almeida – presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) – pede ao governo para instituir o programa popular de formação, educação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos com a finalidade de possibilitar o acesso gratuito de pessoas de baixa renda à expedição da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A, B, C e D.

Poderão candidatar-se ao benefício, aqueles que são beneficiados pelo programa Bolsa-Família; alunos matriculados há mais de seis meses na rede pública de ensino fundamental e médio, bem como em cursos públicos profissionalizantes, e que comprovem bom desempenho escolar; pessoas egressas e liberadas do sistema penitenciário; com deficiência e que comprovam a renda mensal de até um salário mínimo.

De acordo com David Almeida, a iniciativa em forma de lei não compete ao Poder Legislativo, mas sim ao Executivo. Ele pondera que cabe ao legislador oferecer essa sugestão para o governo do Estado. “Essa ideia é de viagens ao interior e conversas com pessoas. A carteira sai muito caro. Tem pessoas que não tem condições. Por isso, estou sugerindo também uma criação de escola pública de trânsito para facilitar a retirada da carteira”, acrescentou o deputado.

Almeida disse ainda que já conversou com o presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Leonel Feitosa, e que, segundo ele, se mostrou bastante otimista com a indicação. “Essa semana vou conversar com o pessoal do governo e até mesmo com o governador, para ver se essa sugestão é acatada. Se você for no interior, muitos mototaxistas fazem as corridas sem CNH. É uma forma de humanização do Detran”, salientou.

Diogo Dias

EM TEMPO