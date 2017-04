Inclusão de municípios na ZFM divide opiniões

O projeto de lei que estende benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM) para 13 municípios que integram a Região Metropolitana de Manaus deve ser apreciado pela Câmara Federal nas próximas semanas. Entretanto, a matéria deverá gerar novas discussões, uma vez que economistas da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) avaliam que a proposta pode trazer prejuízos para os municípios.

O objetivo, de acordo com o autor do PL nº 2.918/2015, deputado federal Silas Câmara (PRB-AM), é oportunizar a geração de emprego e renda e criar um espaço territorial para viabilizar o que já está acontecendo, por exemplo, nas proximidades de Rio Preto da Eva, onde indústrias começaram a se instalar ao longo das rodovias AM-010 e BR-174. O deputado afirmou que, a partir de maio, a propositura deverá entrar na pauta de votação. A proposta do parlamentar altera o artigo 2º do decreto-lei nº 288, de 28 fevereiro de 1967, legislação que muda as disposições da lei nº 3.173, de 6 de junho de 1957, e regula a ZFM.

“O projeto já foi aprovado na Comissão da Amazônia e agora está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O Pauderney assumiu o compromisso de entregar o relatório na próxima semana. De lá, a matéria vai ser encaminhada para o Senado Federal”, afirmou Silas Câmara, referindo-se ao deputado federal Pauderney Avelino (DEM), relator na comissão em que a proposta está sendo analisada.

Avelino informou que já deu parecer favorável para o PL. O projeto deverá ser pautado nas próximas semanas, conforme o deputado. Ainda de acordo com o parlamentar, a matéria tem por finalidade criar um instrumento legal que beneficie a economia desses municípios. “O primeiro passo já foi dado. Agora depende do presidente da comissão. A expectativa é que nas próximas semanas entre no plenário para apreciação dos colegas parlamentares”, afirmou.

Possíveis prejuízos

De acordo com a superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, os efeitos do projeto de lei devem ser analisados com cautela para que prejudiquem os municípios metropolitanos. Segundo ela, há uma corrente de economistas dentro da autarquia federal que acredita que a incorporação da Zona Franca de Manaus (ZFM) na região metropolitana poderia tributar os municípios que fornecem para Manaus.

Ainda de acordo com superintendente, o grande mercado consumidor desses municípios é Manaus. Rebecca Garcia exemplificou que as olarias da região metropolitana teriam que pagar impostos para abastecer a Zona Franca. Ela também acredita que os municípios da região metropolitana que vendem para a ZFM perderiam privilégios caso passassem a fazer parte do polo. Isso porque quem fornece para a ZFM, recebe incentivos. Mas com o projeto aprovado, os municípios estarão fornecendo e produzindo dentro da zona industrial, conforme Garcia.

“É preciso fazer toda uma conta para ter certeza de que a isenção dos impostos que a ZFM traz e se elas vão compensar as perdas que esses municípios terão para abastecer Manaus. Essa discussão precisa ser analisada em números para que não passemos a prejudicar essas regiões ao invés de ajudá-las”, enfatizou Rebecca.

Henderson Martins

EM TEMPO