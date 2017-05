Incertezas tomam conta de Policiais Civis e Militares após a cassação de José Melo

A cassação do governador José Melo, que prometeu para o próximo dia 30 de junho a promoção dos policiais militares e civis, deixou a categoria apreensiva e com algumas incertezas. Com a saída de Melo, a categoria não sabe se a promessa será mantida pelo novo governador do Estado, o deputado David Almeida (PSD), que deve assumir interinamente na próxima segunda-feira (8). Fomos ouvir alguns policiais para saber a opinião deles.

Para não sofrerem sansões disciplinares, preservamos os nomes das pessoas ouvidas. Um deles foi um policial militar com 12 anos de serviço ativo. Segundo o PM mais de 2 mil policiais estão a espera das promoções.

“Mais uma vez toda a tropa deve ser prejudicada. O sentimento é que essa decisão não vai ser cumprida. Não sabemos se o representante substituto teria a autonomia para garantir esses nossos direitos até o dia em que permanecer no poder. Se fomos esperar por novas eleições, aí que essa decisão deve demorar”, contou, o desacreditado soldado que aguarda desde dezembro de 2014 a promoção ao posto de cabo.

Na polícia civil também há incertezas, porém, segundo um investigador ouvido pela reportagem, o novo governador pode surpreender, e publicar o escalonamento da categoria e a promoção dos policiais militares.

“Em respeito aos servidores, acreditamos que o David Almeida vai cumprir com a decisão divulgada pelo José Melo, e a categoria será honrada na data que foi estipulada”, disse o policial civil.

Promoção

A Lei que reestruturou a carreira dos praças da PM, chamada de Lei de Promoção dos Praças, é considerada um marco importante para esta classe de policiais e foi resultado de ampla discussão entre a classe e o Governo do Amazonas. Com a reestruturação, foram estabelecidos critérios para a evolução na carreira de soldados, cabos e sargentos, o que, até então, não existia. Em julho de 2014, um mês após a Lei ser aprovada, foram concedidas promoções a 1.972 praças da PM.

Escalonamento

Entre 2012 e 2014, além da Data Base, que é corrigida com base no IPCA, os salários de policiais civis e militares foram reajustados anualmente em face do Plano de Escalonamento negociado com o Governo do Amazonas, conforme Leis n. 3.722 e 3.725, de 19 de março de 2012. As Leis do Escalonamento garantiram, até 2016 para a PM, e, até 2015 para a PC, a correção das perdas salariais com as inflações passadas. Em 2014, o Governo do Amazonas estendeu o Escalonamento da Polícia Civil, que deveria encerrar em 2015, para 2018. Pago sempre a partir de janeiro, a parcela anual do escalonamento foi regular até 2016 para a PC, mas, para 2017, em função da crise, a extensão do benefício ainda não pôde ser cumprida.

Policiais Civis do Amazonas estão entre as classes de servidores que tiveram os maiores reajustes salariais no Estado nos últimos anos. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração e Gestão (Sead), entre 2010 e 2016, os ganhos acumulados variam entre 71% e 153%.

Daniel Landazzuri

EM TEMPO