Incêndios nos Estados Unidos matam pelo menos 10 pessoas

Subiu para 10 o número de mortos em incêndios florestais que afetam uma zona turística nas montanhas do sudeste do Tennessee, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (1º).

Segundo as autoridades, o incêndio “provocado” foi do Parque Nacional Great Smoky Mountains até as localidades turísticas de Gatlinburg e Pigeon Forge e causou a evacuação de 14,5 mil pessoas e 74 foram hospitalizadas. As informações são da agência de notícias Ansa.

Os fortes ventos e a vegetação árida da região viraram combustível para o fogo propagado por todas as áreas. Dos 17,1 mil hectares destruídos pelo fogo, 10,8 mil se encontram dentro do parque nacional.

O prefeito do condado de Sevier, Larry Water, disse que cerca de 700 casas e lojas arderam em chamas. Ao todo, 26 incêndios foram registrados pelo Departamento de Agricultura do Tennessee, porém, as buscas por vítimas estão diminuindo.

Segundo a Agência de Administração de Emergências, diversas estradas foram bloqueadas pela queda de árvores e de fios de alta tensão elétrica e os voos permanecerão restringidos temporariamente.

Agência Ansa