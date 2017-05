Incêndio simulado assusta vereadores na Câmara Municipal de Manaus

O treinamento de um incêndio na manhã desta terça-feira (23), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), paralisou parcialmente os trabalhos da casa e assustou colaboradores e vereadores que trabalhavam no local. A sessão plenária, em pleno curso, foi interrompida para a evacuação do prédio.

De acordo com informações de testemunhas, os funcionários saíram às pressas após o alerta de incêndio e os vereadores foram surpreendidos no Plenário Adriano Jorge. Por ser uma simulação, não houve aviso prévio antes do treinamento de segurança e alguns vereadores desesperam-se com a situação. O fato chegou a ser chamado de terrorismo pelo vereador Gilmar Nascimento.

O vice-presidente da Câmara Reizo Castelo Branco explicou que o treinamento foi elaborado para ser uma simulação em caso de haver um incêndio no local. “Não poderia ter aviso prévio, para resultar em uma experiência perfeita. Dessa forma, os colaboradores estarão preparados em caso de uma situação real”, disse o vereador.

Com informações de Wal Lima