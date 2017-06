Incêndio florestal obriga 1.800 pessoas a deixarem área no sul da Espanha

O fogo começou no sábado à noite – Pedro Armestre/AFP

Um incêndio atingiu neste domingo (25) o parque natural de Doñana, reserva no sul da Espanha, depois de provocar a evacuação de mais de 1.800 pessoas da região, anunciaram as autoridades. O fogo, que começou no sábado à noite na localidade de Moguer, “entrou nos limites do espaço natural de Doñana”, afirmou neste domingo o conselheiro do Meio Ambiente do governo regional da Andaluzia, José Fiscal.

Até agora, as chamas forçaram a saída de 1.800 pessoas, em particular de um camping da região. Dez helicópteros, sete aviões e quatro hidroaviões foram mobilizados para lutar contra o fogo, de acordo com os serviços de emergência. A Espanha sofre com uma seca e várias regiões do país estão em alerta máximo de incêndio, incluindo parte da província andaluz de Huelva, onde fica o parque.

No vizinho Portugal, 64 pessoas morreram e mais de 250 ficaram feridas nos devastadores incêndios da semana passada.

FolhaPress