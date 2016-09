Incêndio florestal em comunidade de Iranduba foi controlado, informa Corpo de Bombeiros

O incêndio florestal que atingiu uma área na comunidade Casa Branca, próximo ao lago do Janauari, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) foi controlado por volta da meia-noite desta sexta-feira (2), conforme informações do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o sinistro começou por volta das 16h de ontem e foram identificados por moradores da capital, que avistaram a fumaça do outro lado do Rio Negro, em frente ao bairro de Educandos, Zona Sul de Manaus.

A corporação desmatou uma área no entorno de onde estava acontecendo o incêndio e conseguiram ‘confinar’ as chamas.

“Não foi apagado literalmente devido à grande área que foi queimada. Porém, está controlado porque o material que utilizamos confinou o foco numa região onde ele pode queimar até consumir todo o material combustível (madeira) sem causar mais transtornos”, informou a assessoria dos Bombeiros.

Segundo um dos moradores que presenciou o fogo, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. A fumaça causada pelo sinistro atingiu partes das Zonas Sul e Oeste da capital.

Ainda conforme a corporação, a comunidade está monitorando o foco e se for preciso, acionarão novamente as equipes que estão em prontidão no posto da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares (CIBM) no Distrito de Cacau Pirera.

