Incêndio em vegetação em Iranduba deixa estrada coberta por fumaça

Um incêndio atingiu uma área de vegetação próximo a rotatória da estrada do Iranduba, no fim da tarde desta segunda-feira (28). De acordo com moradores daquela região, o incêndio deixou a estrada coberta por fumaça e atrapalhou a visão de quem se dirigia pela rodovia ao município.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o incêndio ocorreu em uma área de vegetação. Não houve feridos. Na ação, três profissionais combateram o fogo, por meio de um caminhão, com utilização de com dois mil litros de água.

Leia também:Cai o número de incêndios em Manaus; confira dicas de prevenção

Alguns moradores que preferiram manter as identidades resguardadas, informaram ao EM TEMPO que no local incendiado é comum a presença de vendedores ambulantes, que ocupam uma feirinha irregular, próximo a estrada do Iranduba, no final da ponte Rio Negro. Ainda segundo os moradores, eles queimam lixo no local.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil do Amazonas.

Bruna Chagas

EM TEMPO

