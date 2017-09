Incêndio em fábrica no bairro da União assusta moradores

O incêndio foi na linha de produção da empresa, com foco isolado – Divulgação

Um incêndio atingiu uma fábrica de isopor localizada no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde deste sábado (2). O Corpo de Bombeiros (CBMAM) foi acionado para conter as chamas, no entanto a brigada de incêndio da própria empresa estava combatendo o fogo, quando os bombeiros chegaram. As equipes foram acionadas ao local pela Polícia Militar pelos funcionários.

Leia também:Incêndio destrói área equivalente a dois campos de futebol em Iranduba

O sinistro foi na linha de produção da empresa, com foco isolado, segundo os bombeiros. Não foi de grandes proporções, mas assustou quem passava por perto por conta da quantidade de fumaça que saia de lá.

Ainda de acordo com a corporação, nesse local, existe um acúmulo muito grande de energia estática, o que segundo os técnicos da empresa, poderia ter causado o sinistro. Os bombeiros constataram que empresa está toda regular e possui, além da brigada atuante, o Laudo de Vistoria atualizado.

O CBMAM não chegou a usar o carro de combate a incêndio, uma vez que os brigadistas estabeleceram linhas de combate ao sinistro diretamente do sistema contra incêndio da própria empresa que possui autonomia de 150 mil litros de água.

O sinistro foi controlado e não houve vítimas. Não há informações sobre suspeitos.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Incêndio em vegetação em Iranduba deixa estrada coberta por fumaça

Cai o número de incêndios em Manaus; confira dicas de prevenção

Incêndio de grandes proporções atinge vegetação no Aleixo