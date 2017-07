Incêndio em edifício de apartamentos mata 3 pessoas no Havaí, nos EUA

Pelo menos três pessoas morreram ontem (14) em um incêndio registrado em um edifício de apartamentos em Honolulu, no arquipélago do Havaí, nos Estados Unidos, informaram neste sábado (15) as autoridades.

O prefeito da cidade, Kirk Caldwell, e o departamento local de bombeiros detalharam que as três vítimas, duas mulheres e um homem, foram encontradas no apartamento 26, onde começou o incêndio por causas que ainda são desconhecidas.

As autoridades, no entanto, descobriram que o edifício, de 36 apartamentos e construído em 1971, não contava com um sistema de extintores.

Além das vítimas fatais, o incêndio deixou outras 13 pessoas feridas, entre elas um bombeiro, que foi transferido para um hospital junto com outros três moradores, todos em estado grave.

Agência Brasil com informações da agência EFE