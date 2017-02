Um incêndio de grandes proporções ocorre na tarde deste sábado (4), na empresa de reciclagem Amazon Clean, localizada na rua Hibisco, bairro Distrito Industrial II, Zona Leste. A fumaça pode ser vista em outras partes da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), pelo menos quatro viaturas estão no local para conter as chamas e mais duas estão a caminho.

Ainda não há informações sobre as possíveis causas do sinistro.

Manoela Moura

