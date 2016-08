Incêndio destrói residência no bairro da Glória

Um incêndio destruiu uma residência de madeira e colocou em risco uma outra de alvenaria, na rua Oswaldo Cruz, no bairro Glória, na Zona Oeste de Manaus. O incidente ocorreu na manhã deste domingo (30). As chamas não fizeram vítimas, apenas danos materiais.



Conforme o proprietário da residência que foi totalmente consumida pelo fogo, José Roberto, o início do incêndio se deu por conta de um vazamento da botija de gás. Ele afirmou que o odor se alastrou pela casa e quando foi preparar o almoço, a casa ficou em chamas.

“Um rapaz veio aqui e trocou a botija, mas acho que não foi direito e deixou vazando. Foi tudo rápido e o fogo pegou em todo lugar”, disse José Roberto, que ainda tentou apagar o fogo com uma mangueira de jardim.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros, e uma terceira para apoio, estavam no local, e controlaram as chamas impedindo que ela se alastrasse para as demais residências causando mais prejuízos e até risco de vida aos vizinhos.

