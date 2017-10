Incêndio destrói parte de quitinete no Nova Vitória e assusta moradores

Na manhã deste domingo, (15), um princípio de incêndio destruiu parte de em uma quitinete na rua 1º de Junho, no bairro Nova Vitória, Zona Leste. Duas mulheres que moravam no local ficaram em estado de choque, segundo a polícia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegou no local por volta das 7h.

As vítimas foram identificadas como Maria, de 18 anos, e Thaís Pantoja, de 17. Elas não sofreram queimaduras, mas foram atendidas pelo Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas à uma Unidade Básica de Saúde.

Segundo a assessoria dos bombeiros, as chamas podem ter sido causadas por um curto-circuito. Uma cama, um condicionador de ar, além de um ventilador e diversos móveis foram perdidos.

Foram utilizados mais de 1 mil litros de água para conter o pequeno incêndio no imóvel. Ainda conforme os bombeiros, uma das portas que dão acesso ao local tiveram de ser arrombadas para que as vítimas fossem resgatadas sem ferimentos.

