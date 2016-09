Incêndio destrói loja no bairro Cidade de Deus

Um incêndio de grandes proporções atingiu a loja Ricardo Eletro, antiga City Lar, localizada na rua Flamengo, no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus. O sinistro começou no início da noite desta quinta-feira (15) e foi controlado por volta das 19h30.

O Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) utilizou mais de quatro viaturas para controlar as chamas, que teriam supostamente começado em um imóvel ao lado da loja. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros tenente Cristiano Ferreira, as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas não houveram vítimas fatais e nem feridos.

“As causas ainda estão sendo apuradas. Não tivemos vítimas fatais, a loja sofreu apenas prejuízos materiais. O segundo pavimento foi praticamente destruído, mas conseguimos controlar o fogo que por pouco não tomou conta do térreo, ali os materiais não foram tão danificados. Foi necessário gastar aproximadamente 22 mil litros de água nesta ocorrência, que durou pouco mais de uma hora”, explicou o tenente.

Segundo informou os bombeiros o prédio tem três andares, mas apenas o segundo piso ficou totalmente queimado.

Toda área foi isolada, pois o piso do terceiro andar ameaça desabar. Uma equipe da Defesa Civil do município foi acionada para avaliar a situação, e deverá ir ao local nesta sexta-feira analisar sobre os riscos.

Equipes da Polícia Militar também estiveram no local para evitar possíveis saqueamentos dos materiais, que ainda restaram do incêndio. Segundo o relato feito por um morador vizinho à loja Ricardo Eletro, que não quis se identificar, o fogo começou na própria loja devido a um curto-circuito ocorrido na fiação.

“O incêndio começou pela lateral da loja, era apenas uma fumaça, que se agravou de maneira muito rápida e se espalhou sem que os próprios funcionários percebessem. Foi um alvoroço muito grande, crianças gritando e correndo, uma ambulância chegou no local no momento, mas não foi suficiente para ajudar. Por pouco, as chamas não espalharam para nossas casas”, disse o morador.

O gerente da loja não quis dar declarações à imprensa.

Por João Paulo Oliveira