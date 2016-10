Incêndio destrói imóvel na Praça 14 e deixa mulher morta

Uma mulher, identificada apenas como ‘Márcia’, morreu na tarde deste domingo (9), durante incêndio em uma residência que ficava atrás de uma oficina de pintura de veículos, localizada na rua Afonso Pena com Japurá, na Praça 14, Zona Sul de Manaus. O corpo foi encontrado carbonizado em um dos quartos.

Conforme populares, as chamas iniciaram por volta de 15h30 e consumiram todos os cômodos de cima da residência, que era parte de alvenaria e parte de emadeira.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado por volta de 15h45 e gastou mais de 25 mil litros de água para conter o sinistro, segundo informações do tenente Wilson Lima.

Três viaturas da corporação, além de duas viaturas da Polícia Militar e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

O pintor de veículos Manoel Bindá, 62, proprietário do imóvel, disse que moravam na residência os seus três filhos e um genro e que estava no Careiro da Várzea quando ficou sabendo do incêndio.

Segundo informações dos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o sinistro foi provocado por um dos irmãos que morava na casa. Supostamente sob efeitos de álcool e droga, ele discutiu com uma irmã – que está grávida – e ameaçou atear fogo na casa. Por conta disso, ela foi ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) e quando voltou a casa estava em chamas.

A mulher que morreu seria namorada do rapaz e também estaria drogada. Peritos do Instituto Médico Legal (IML) foram ao local para a remoção do corpo e coleta de dados que possam indicar a casa da morte da vítima, cujo corpo foi encontrado carbonizado dentro de um dos quartos.

Portal EM TEMPO

Colaborou Luis Henrique Oliveira

Texto atualizado às 17h28 para inserção de informações.