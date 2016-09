Incêndio destrói dois cômodos de residência, no São Lázaro

Um incêndio destruiu na tarde desta quinta-feira (8), dois cômodos de uma residência no bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o sinistro ocorreu por volta das 17h, e as chamas quase atingiram outras residências nas adjacências da Rua Maria Andrade.

Conforme informações, três viaturas foram encaminhadas para combater o fogo na residência. Ninguém ficou ferido.

“A casa é toda de alvenaria, atrás com ‘puxado’ de telhas brasilit, o que facilitou o início do fogo, que não se sabe como começou. Foram 40 minutos de ocorrência, a casa em si não foi destruída, apenas a fumaça gerada pelas chamas sujou a área da cozinha e parte da sala. Já que os quartos que foram queimados são separados do restante da residência”, disse o tenente do Corpo de Bombeiros, João Filho.

A causa do incêndio será investigada pela Polícia Civil. “Apenas somos solicitados para dar combate ao ocorrido e prestar socorro às vítimas. Procuramos ouvir testemunhas para responder sobre o caso”, disse o tenente.

Por João Paulo Oliveira