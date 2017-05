Incêndio destrói casas em invasão onde corpo de PM foi encontrado

Um incêndio de grandes proporções destrói casas, na noite desta terça-feira (30), em uma área de invasão próxima ao balneário “Vovó Maroca“, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. A região afetada pelo fogo é a mesma onde o corpo do policial militar Paulo Sérgio Portilho, 34, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (26), foi encontrado.

O corpo do PM foi encontrado na tarde de hoje, por uma cadela farejadora especializada em encontrar cadáveres. De acordo com moradores da região, o incêndio teve início pouco antes das 18h e pode ter sido causado por policiais. Já outras pessoas denunciam que a ação criminosa pode ter sido motivada por traficantes que dominam a comunidade e também podem estar ligados no caso do desaparecimento do PM.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas, mas demoraram quase uma hora para chegar no local da ocorrência. Ainda não há informações sobre a quantidade de casas destruídas pelo fogo e nem o número de famílias desabridas.

Jornalistas e fotógrafos foram ameaçados por moradores da região. Alguns chegaram a relatar que foram intimidados com moradores segurando paus e pedras.

