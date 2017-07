Incêndio destrói casa na Comunidade Parque Sao Pedro, no Tarumã

Incêndio destruiu casa no Tarumã – Foto: Reprodução

Um incêndio na manhã deste domingo (23), por volta de 6h30, destruiu um casa localizada na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Não houve vítimas.

Leia também: Famílias vítimas de incêndio na Compensa receberão aluguel e alimentação da prefeitura

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, a corporação usou 5 mil litros de água para conter as chamas. Não havia ninguém na residência.Os bombeiros irão apurar as causas do sinistro.

EM TEMPO

Leia mais:

Casa desaba e deixa família desabrigada no Bariri

Incêndio destrói cerca de dez casas de comunidade na Compensa

Incêndio destrói distribuidora e por pouco não atinge apartamentos no Coroado