Um incêndio atingiu na manhã desta segunda-feira (10), uma residência localizada na avenida Solimões, no município de Iranduba (distante a 27 Km de Manaus). O fato aconteceu em frente do INSS da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a casa é mista, parte de madeira, outra parte de alvenaria. O órgão ainda destacou que não houve vítimas e ainda não há detalhes sobre as causas do sinistro.

EM TEMPO