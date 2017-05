Incêndio destrói casa e deixa mulher ferida no bairro Compensa

Incêndio de alta proporção em uma residência, na madrugada deste domingo (21) deixou uma mulher ferida. A casa de alvenaria, localizada na rua T1, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, ficou completamente queimada.

De acordo com o corpo de Bombeiros, uma mulher identificada como Ketlen Timóteo, de 35 anos, moradora da casa, foi socorrida pelos militares com queimadura de segundo grau, e encaminhada ao SPA Joventina Dias, no mesmo bairro.

Para apagar as chamas foram utilizadas 4 mil litros de água. Ainda não há informações sobre as causas do sinistro.

