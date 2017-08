Incêndio destrói casa de madeira em Petrópolis

Um incêndio destruiu completamente uma residência de madeira, além de outra parcialmente, no bairro Petrópolis, na tarde desta sexta-feira (25). De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, não havia ninguém na casa. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve dificuldade em chegar ao local, que fica em um beco, com acesso por meio da Rua Benjamin Constant.

O morador Antônio Barros, vizinho ao local do incêndio, disse que os vizinhos tentaram conter as chamas antes da chegada dos bombeiros. “Estão falando que foi por causa do ar condicionado. O povo até tentou apagar as chamas, mas foi tudo muito rápido”, disse.

A assessoria informou ainda que a corporação gastou mais de 3 mil litros de água para conter as chamas, até o momento do rescaldo.

